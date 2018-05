Para conter levante, França estuda parcelar IPVA de caminhoneiros

O governador de São Paulo, Márcio França (PSB), estuda parcelar o IPVA de 2019 em até seis vezes para caminhoneiros, informa Gabriela Sá Pessoa.

A proposta foi levada ao governador pela categoria em reunião nesta segunda (28), no Palácio dos Bandeirantes. A coluna apurou que França se disse simpático às sugestões e afirmou que encomendará estudos para checar a viabilidade da medida.

Mais cedo, França disse que estava otimista com as negociações. Ele retomou as conversas com caminhoneiros autônomos após ter sido forçado a recuar nas negociações depois de o presidente Michel Temer (MDB) negar o congelamento do preço do diesel por 60 dias.

A categoria também pedem ao governador a construção de seis novos postos de descanso para motoristas e a criação de uma comissão para estudar uma política de créditos de ICMS, que poderiam ser usados por caminhoneiros para renovação da frota.