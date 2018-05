Em resposta a atos pró-intervenção, Câmara elabora documento em defesa da democracia

Em encontro na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), líderes partidários acertaram a elaboração de documento conjunto em defesa da democracia e das instituições.

Os deputados —tanto da base como da oposição— acreditam que o país precisar mostrar, o quanto antes, a imagem de paz entre os Poderes. O movimento é uma resposta à intensificação dos atos de caminhoneiros que pedem intervenção militar.

Líderes que participaram do encontro dizem que o passo seguinte seria a articulação de um encontro entre o presidente Michel Temer, os comandantes do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara, Maia, com a presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) Carmen Lúcia.

Leia mais notícias do Painel aqui.