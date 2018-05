Proposta de tirar Polícia Civil da Secretaria da Segurança avança no governo de SP

Ideia fixa O governador de São Paulo, Márcio França (PSB), voltou a trabalhar com a tese de transferir a Polícia Civil da Secretaria de Segurança Pública para a de Justiça. Antes, ele havia cogitado fazer a mudança por decreto, mas acabou recuando.

No papel Na sexta (25), França criou um grupo de trabalho com representantes das duas secretarias e das polícias militar e civil. As discussões devem ser concluídas em até 90 dias. O resultado pode embasar projeto de lei a ser encaminhado à Assembleia Legislativa de São Paulo.

Longo prazo Aliados do governador não acreditam que a proposta fique pronta neste ano, mas só o seu debate já causa polêmica. O presidente da Assembleia, Cauê Macris (PSDB-SP), diz que mudança de política nas polícias não deve ser decidida em um ano eleitoral.

