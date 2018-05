Caminhoneiros pedem apoio a intervenção em frente a comandos militares

Buscar em casa Integrantes do primeiro escalão do governo receberam vídeos de caminhoneiros pedindo apoio ao levante em frente a comandos militares. Em um filme, o manifestante fala para uma plateia de cima de um tanque que estava exposto no local.

Pedra sobre pedra “Nós, povo brasileiro, queremos o apoio do Exército. Nós não queremos o presidente mais, não queremos o Senado, não queremos o STF. Queremos intervenção militar já“, diz o caminhoneiro. O filme foi feito diante do comando da brigada de cavalaria mecanizada de Santiago (RS).

Sonho meu Apesar dos acenos a uma intervenção, ministros minimizam qualquer desconfiança e dizem que o presidente espera um arrefecimento forte da paralisação até esta segunda (28).

