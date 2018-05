Alckmin acena ao PRB com vaga de vice; sigla quer que Flávio Rocha inclua ‘Riachuelo’ em nome político

Metade da laranja Integrantes do PRB contam que, em reunião com a sigla na quarta (23), Geraldo Alckmin, o presidenciável do PSDB, sondou a possibilidade de Flávio Rocha ser seu vice. O tucano disse que o dono da Riachuelo tem o que sua chapa precisa: é empresário e do Nordeste.

E eu? As negociações, no entanto, teriam que passar pelo DEM, que atua em bloco com o PRB. Hoje, no cenário sem Rodrigo Maia (DEM-RJ) na disputa pelo Planalto, Mendonça Filho (DEM-PE) é cotado para a vice do tucano.

Aos poucos Alckmin voltará a falar com o PRB nesta semana para debater um mapa com opções de alianças pelo país.

Top of mind O PRB quer que Flávio Rocha adote o nome Flávio Riachuelo. A coordenação de sua pré-campanha encomendou pesquisa com a nova alcunha para medir o impacto.

