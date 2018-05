Temer diz a aliados que não quer mover Parente do comando da Petrobras

Eu garanto Nas reuniões que teve com aliados no Congresso, o presidente Michel Temer fez questão de ressaltar que, por ele, Pedro Parente não deixará de forma alguma o comando da Petrobras.

Panos quentes Integrantes do PSDB se alarmaram com o ataque especulativo patrocinado por partidos da oposição, como PT e PSOL, contra o chefe da estatal. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi acionado para entrar no circuito e acalmar Parente.

