Reação do Planalto a erro de Maia irrita o democrata

Nem do avesso O bate-cabeça que seguiu a aprovação pela Câmara da redução das alíquotas de Pis/Cofins acabou de vez com a boa convivência entre Temer e o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Fronteira Maia se sentiu desrespeitado pelo alarde que o Planalto fez em torno do erro que cometeu ao calcular o impacto da medida. Disse a aliados que está do lado certo, o do povo, que não aguenta mais pagar tributos.

Sinal verde Auxiliares do governo de SP acreditam que o estado deve concordar com a política de diminuição de ICMS para reduzir o preço dos combustíveis.