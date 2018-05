Sertanejo Leo Chaves diz que paralisação de caminhoneiros é ‘começo de uma revolução’

Leo Chaves, da dupla sertaneja Victor e Léo, gravou um vídeo afirmando que a paralisação dos caminhoneiros é o “começo de uma revolução no país”.

No filme de pouco mais de dois minutos, o cantor diz que é preciso enxergar o lado positivo dos bloqueios em estradas. “Será que esse estado de calamidade, esse caos que está acontecendo, é realmente um caos? Um problema? Ou é uma solução? É uma solução que poucos tiveram a coragem de fazer? Será que isso não é o começo de uma revolução nesse país?”

O sertanejo diz que os que hoje estão reclamando da falta de combustíveis nos postos e de sua vida “na zona de conforto” são os que “não aceitam que precisam passar por uma revolução”. “Precisa revolucionar. A revolução acontece na sociedade. Não adianta pensar que no poder público vai ter revolução, não vai acontecer.”

Segundo ele, os caminhoneiros tomaram “uma atitude de brasileiro e cidadão” porque “viram que ninguém ia fazer”.

Dirigindo-se aos caminhoneiros, Leo afirma: “Se vocês mudarem esse país, começou com vocês. A revolução é de vocês”.

No fim do vídeo, ele convoca os formadores de opinião a colocarem “a boca no trombone”.

O cantor é parte de uma dupla de sucesso, que chegou a estrelar programas na TV. As aparições em programas de grande audiência, porém, foram reduzidas quando seu irmão, Victor, foi acusado no ano passado de agredir a mulher, à época grávida de quatro meses.

Depois que ela prestou queixa à polícia, o cantor negou ter praticado violência doméstica.