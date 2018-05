Mercado vê governo Temer enfraquecido; erro de Maia vira meme

Os reis estão nus As reações do governo e do Congresso ao levante dos caminhoneiros surpreenderam analistas do mercado, que viram alguns de seus principais interlocutores se mostrarem incapazes de administrar a crise. O Planalto, avaliam, evidenciou seu esfacelamento político e arrastou a Petrobras para perto do cadafalso. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) virou meme em grupos de investidores após subestimar em R$ 8 bilhões o impacto do projeto que tirou da cartola em aceno a grevistas.

Frangalhos O erro de Maia na votação de texto que zeraria alíquotas do Pis/Cofins foi alvo de críticas até de correligionários. Entre investidores, o democrata, que por meses percorreu bancos e corretoras pregando austeridade e agenda liberal, foi chamado de “vereador federal”, numa menção ao seu apequenamento.

No megafone Sem garantia de que a greve será encerrada, o governo vai centrar forças em alardear os termos do acordo para desmobilizar o maior número possível de manifestantes —e especialmente as transportadoras.

Agente infiltrado O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Guto Ferreira, postou mensagem pró-greve nas redes sociais. “O Brasil tem mesmo de mudar e a hora é agora”, disse, concluindo que os interesses da Petrobras não poderiam ficar acima dos do povo.

Outro lado Procurado, Ferreira disse ter falado como cidadão, não como presidente da ABDI.

Barril de pólvora Dois ministros do Supremo manifestaram preocupação com a escalada da crise. Ambos avaliaram que os episódios recentes explicitaram ainda mais a debilidade do governo.

Barril de pólvora 2 Os dois ministros também criticaram a “falta de sensibilidade” de Pedro Parente, avaliado como um técnico competente que acabou perdendo a mão.

Minha onda Mensagens de apoio à greve dos caminhoneiros circularam nesta quinta-feira (24) em grupos de WhatsApp que reúnem apoiadores do pré-candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL).

Siga bem… “Se puderem, mudem a foto de perfil de vocês por 24 horas”, pregavam diferentes apoiadores de Bolsonaro que compartilharam um desenho de um caminhão azul com a hashtag #SomosTodosCaminhoneiros.

Em mutação Publicitários que trabalham para campanhas ao Planalto admitem que só Bolsonaro ganhou com o crescimento das paralisações. Eles dizem ter notado que, ao longo desta quinta (24), mensagens relacionadas à greve foram ganhando conotações diversas, inclusive de protesto contra a corrupção.

Os novos R$ 0,20 Em um dos áudios que circularam entre caminhoneiros e produtores rurais, um motorista pedia o apoio de toda a sociedade. “A gente precisa da ajuda de todo mundo. Essa causa não é só nossa. Não é só pelo óleo diesel. (…) É o Brasil. Chega de corrupção”, dizia.

Pare… No comando da Comissão de Transportes desde o início do ano, o PT protocolou na quinta (24) a convocação de presidentes de concessionárias de rodovias paulistas. O colegiado é um dos mais importantes da Assembleia de São Paulo.

…Na pista Os deputados querem ouvir os empresários sobre a investigação em que o Ministério Público ouviu de executivos da CCR que a empresa pagou cerca de R$ 5 milhões para o caixa dois do PSDB em 2010.

Devagar e sempre Na quarta-feira (23), Geraldo Alckmin, o presidenciável do PSDB, fez reuniões com os presidentes do PSB e do PRB. Assunto: o cenário eleitoral e eventual aliança em torno de seu nome ainda no primeiro turno.

Em silêncio e oração Organizadores do evento que vai marcar o centenário da Assembleia de Deus no RN informam que Henrique Meirelles, pré-candidato ao Planalto pelo MDB, irá ao ato, mas não poderá discursar. O acontecimento marcaria a estreia do ex-ministro como presidenciável. A equipe dele foi pega de surpresa pela informação.

TIROTEIO

A chegada ao PSDB reforça a ideia de que a Justiça não tem partido, mas ainda tem muito tucano culpado voando livre



Do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), sobre a prisão de Eduardo Azeredo, ex-governador de Minas e ex-presidente do PSDB