Com desabastecimento, governador de PE pede para usar tanque de combustível das Forças Armadas

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), enviou nesta sexta (25) um ofício ao general do Exército Artur da Costa Moura, comandante militar do Nordeste, pedindo que as Forças Armadas permitam acesso aos pátios com tanques de combustível da corporação para abastecer a frota de veículos públicos do estado, informa Gabriela Sá Pessoa.

O governo pretende preencher esses tanques com combustível que será levado desde o Recife. O Estado está escoltando carros-tanque que saem do Porto de Suape até os municípios.

O pedido leva em consideração os “os severos impactos provocados pela paralisação de caminhoneiros”, que, segundo o documento, prejudicou “serviços essenciais e prioritários de saúde, segurança e transporte público”.