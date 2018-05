Petista diz que comemorar prisão de Azeredo é hipocrisia; PSDB vê ‘tragédia’

Cópia fiel Eduardo Azeredo (PSDB-MG), ao ser preso, forneceu um retrato da barafunda que aflige as siglas que protagonizaram a cena nacional nos últimos 15 anos. O líder do governo Fernando Pimentel (PT-MG) na Assembleia, Durval Ângelo (PT), definiu o momento como “triste para a política mineira”.

Cópia fiel 2 Ângelo reconheceu que seria hipocrisia comemorar o ocaso do tucano. “Temos problemas semelhantes.” confessionário”‚Embora a prisão de Azeredo estivesse precificada, sua concretização foi recebida como tragédia no PSDB. Tucanos da bancada mineira no Congresso adotaram discurso semelhante ao que o PT tem feito em relação a Lula –mas só no anonimato.

Preço alto Os aliados disseram que Azeredo foi vítima de um julgamento político e que a pena de 20 anos é exagerada, compatível à de um assassino.

Eu pago É consenso no partido que a fatura mais cara será cobrada de Geraldo Alckmin, o presidenciável do PSDB. Ele foi questionado sobre a disposição em expulsar Azeredo. Não pareceu assentir.

Se basta A legenda tem dito que Antonio Anastasia (PSDB-MG) tem luz própria no eleitorado mineiro e que a prisão de Azeredo não deve impactar a disputa local.

