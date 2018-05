Ministra do TCU quer Libra fora do Porto de Santos até 2020

Slogan profético A ministra Ana Arraes, do TCU, vai propor anular a prorrogação do contrato de Libra no Porto de Santos. A concessão de área está no centro de inquérito que tem Michel Temer como alvo. No voto, ela diz não ter dúvidas de que as irregularidades apuradas justificariam a saída imediata da firma, mas pondera que a relevância operacional e o prazo para nova licitação deveriam ser levados em conta. Ela quer que Libra deixe o local até 2020. No fim, o prazo, que era de 20 anos, terminará em 2.

A quem interessa O TCU pautou o caso para esta quarta (23). A atuação de Libra no Porto de Santos é o foco da investigação que envolve o presidente e alguns de seus amigos mais próximos. O inquérito corre no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria de Luís Roberto Barroso.

Última que morre Horas antes de o TJ de Minas expedir seu mandado de prisão, o ex-governador Eduardo Azeredo (PSDB) disse a antigos aliados que estava confiante na concessão de um habeas corpus. Embora fosse esperado, o revés agrega novo e pesado ingrediente ao caldeirão de más notícias para o tucanato.

Pernas bambas Pessoas próximas ao ex-governador mineiro lamentam o desfecho do processo. Dizem que ele vive de maneira austera e que não tem “o estoicismo de um José Dirceu” para encarar a cadeia. Temem uma depressão.

No tranco Numa tentativa de alavancar sua pré-candidatura na região Sudeste, Geraldo Alckmin, o presidenciável do PSDB, decidiu que, a cada duas semanas, fará uma agenda política em Minas.

Você amanhã O ex-presidente Lula escreveu carta para a Marcha dos Prefeitos. No texto, reafirma sua candidatura, fala contra o teto de gastos e diz que até os adversários deveriam defender seu direito de concorrer.

Você amanhã 2 “Vocês são prefeitos eleitos, têm que ser respeitados por isso. Seria importante meus adversários também assumirem isso. Deixem o povo decidir quem será o próximo presidente”, ele diz.

Fica a dica Lula sustenta que, com fins políticos, difama-se e condena-se. “Isso não deveria preocupar apenas um partido, mas todos que prezam pela democracia e pela Justiça.”

Meta Agora pré-candidato oficial do MDB à Presidência, Henrique Meirelles vai canalizar esforços para que a convenção do partido aprove seu nome, em junho. Ele precisa mitigar resistências em alguns diretórios estaduais, como Alagoas, de Renan Calheiros, que promete dar trabalho.

Três mosqueteiros O ex-ministro da Fazenda terá a ajuda de João Henrique Almeida, escudeiro de Temer no partido, do senador Romero Jucá (MDB-RR) e do líder da sigla na Câmara, Baleia Rossi (SP).

Pela fé Meirelles também vai intensificar agendas de rua. Sua estreia como presidenciável será no sábado (26), no centenário da Assembleia de Deus em Natal. Falará para cerca de 40 mil pessoas. Discurso: plataforma para o Nordeste e defesa do Bolsa Família.

Uni-duni-tê O DEM encomendou pesquisa qualitativa para analisar os potenciais de João Doria (PSDB), Márcio França (PSB) e Paulo Skaf (MDB) na disputa pelo governo de SP. O resultado vai auxiliar a sigla, que atua em consórcio com o PP, a decidir quem apoiar.

Bola de cristal A pesquisa encomendada pela CUT ao Vox Populi indaga: “Qual foi o melhor presidente do Brasil?”. A ficha que traz opções a serem marcadas pelo entrevistador após a resposta espontânea nem sequer inclui Temer.

O retorno Alvo de duas investigações no Ministério Público paulista, o deputado estadual Campos Machado (PTB) negocia a votação de proposta que limita a duração de inquéritos civis a até um ano.

Visita à Folha Rogerio Chequer, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Novo, visitou a Folha nesta terça-feira (22). Estava acompanhado de Claudia Carletto, chefe da pré-campanha.

Genro fugiu após quebrar o RS. Seu candidato está preso. Alckmin enfrenta desafios, e até calúnias, para servir ao Brasil

De José Aníbal, integrante da direção do PSDB, a Tarso Genro (PT), que disse que Geraldo Alckmin havia sido ‘fulminado’ por denúncias