Meirelles faz ofensiva no MDB e marca estreia como presidenciável no Nordeste

Meta Agora pré-candidato oficial do MDB à Presidência, Henrique Meirelles vai canalizar esforços para que a convenção do partido aprove seu nome, em junho. Ele precisa mitigar resistências em alguns diretórios estaduais, como Alagoas, de Renan Calheiros, que promete dar trabalho.

Três mosqueteiros O ex-ministro da Fazenda terá a ajuda de João Henrique Almeida, escudeiro de Temer no partido, do senador Romero Jucá (MDB-RR) e do líder da sigla na Câmara, Baleia Rossi (SP).

Pela fé Meirelles também vai intensificar agendas de rua. Sua estreia como presidenciável será no sábado (26), no centenário da Assembleia de Deus em Natal. Falará para cerca de 40 mil pessoas. Discurso: plataforma para o Nordeste e defesa do Bolsa Família.

