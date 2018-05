Raquel Dodge quer recurso e tempo de TV proporcionais ao número de candidatas mulheres

Partes iguais A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, defendeu que o TSE estenda ao fundo eleitoral a decisão do STF que garantiu a destinação de no mínimo de 30% do fundo partidário a mulheres.

Partes iguiais 2 Dodge ainda sustentou que, caso lancem candidatas em índice superior a esse, as siglas deverão dividir recursos e tempo de TV proporcionalmente. “A democracia em que metade da população é sub-representada é patologicamente organizada”, escreveu a procuradora-geral.

