Ao avocar inquérito sobre Alckmin, procurador acabou ampliando fritura do tucano

Deu ruim Tucanos receberam na semana passada pesquisa qualitativa que trouxe mais más notícias para Alckmin. As movimentações no inquérito do Ministério Público que apura se Alckmin recebeu R$ 10,3 milhões da Odebrecht via caixa dois em 2010 e 2014 arranharam a imagem do pré-candidato do PSDB.

Pela culatra Segundo a sondagem, pegou mal para o ex-governador paulista a decisão do procurador-geral de Justiça de São Paulo, Gianpaolo Smanio, de retirar o inquérito da promotoria original e o levá-lo para o próprio gabinete. Dias depois, Smanio voltou atrás.

Me deixe fora dessa Aliados de João Doria (PSDB) dizem que os rumores sobre uma composição que envolva seu nome na corrida presidencial vêm de fora do partido. O ex-prefeito, garantem, está disciplinado e concentrado na disputa pelo governo de SP.

