Tribunal de Contas estuda proposta para submeter OAB a fiscalização de auditores

De olho no cofre Sem alarde, o Tribunal de Contas da União decidiu reabrir um antigo debate sobre a necessidade de a Ordem dos Advogados do Brasil prestar contas dos recursos bilionários que recolhe da categoria. Na quarta (16), o TCU determinou que seus auditores elaborem um estudo técnico para subsidiar a discussão. A ideia é submeter a OAB às mesmas normas aplicadas a órgãos federais, estatais e outros conselhos de profissionais liberais fiscalizados pelo tribunal, já neste ano.

Com embargo Os integrantes do TCU aprovaram por unanimidade a proposta que prevê o monitoramento das finanças da OAB e resolveram que a entidade será ouvida antes de qualquer decisão do tribunal. O relator do caso é o ministro Bruno Dantas.

Cacife alto Um grupo de advogados de quatro estados estimou recentemente que a Ordem tenha arrecadado R$ 1,3 bilhão no ano passado. Em São Paulo, cada advogado paga uma taxa anual de R$ 997,30. No Rio, a contribuição obrigatória é de R$ 994,45.

Todas as cores No esforço para fazer decolar sua candidatura presidencial, Henrique Meirelles (MDB) será apresentado ao eleitor como um homem que serve a causas, não partidos. A ideia é mostrar que recebeu elogios não só do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com quem trabalhou, mas também de Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Meu guri A equipe responsável pela comunicação do ex-ministro da Fazenda pretende explorar uma carta enviada por FHC a Meirelles em 1996, quando ele assumiu a presidência mundial do antigo BankBoston, nos EUA. O portador da mensagem foi um ex-ministro do tucano.

Próprio punho Lula está escrevendo na prisão, em Curitiba, um manifesto que será apresentado pelo PT nos atos de lançamento de sua candidatura ao Planalto. O petista deve aproveitar trechos da nova Carta ao Povo Brasileiro que discutia com os aliados antes de ir para a cadeia.

Nem vem Na quarta (16), o PT voltou a sondar o PC do B sobre a possibilidade de uma aliança em torno de Lula antes do primeiro turno da eleição. Ouviu que a sigla não abre mão da candidatura da deputada Manuela D’Ávila (RS).

Pode esperar Foi adiada para o próximo ano a publicação do quarto e último volume dos diários que registram a passagem de FHC pela Presidência. Quando a coleção foi lançada, há três anos, a previsão era que o último livro ficaria pronto em 2017.

Deixa passar A revisão das anotações do ex-presidente demorou mais do que o previsto, e o tucano não quer que a obra chegue às livrarias em meio às tensões da eleição presidencial deste ano. O quarto volume dos diários narra a campanha de 2002 e a transição para o governo Lula.

Linha direta O principal interlocutor do DEM com o empresário Josué Alencar (PR-MG) é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Os dois se aproximaram no ano passado, falam quase toda semana e já trataram da possibilidade de o mineiro se lançar como candidato a presidente.

Currículo Maia, ele mesmo pré-candidato, apontou recentemente para Josué o que vê como seus ativos. Filho de José Alencar, que foi vice de Lula, ele teria vínculo com a esquerda. Empresário, atrairia simpatia no mercado. Mineiro, abriria portas no segundo maior colégio eleitoral do país.

Meu pessoal O ex-procurador-geral Rodrigo Janot assistiu pessoalmente à sessão de terça (15) em que o Conselho Nacional do Ministério Público começou a analisar processo disciplinar contra Carlos Fernando dos Santos Lima, da força-tarefa da Lava Jato.

Revés Janot foi saudado por colegas na plateia, mas a sessão foi frustrante. O processo examina críticas que o procurador de Curitiba fez a Michel Temer e Lula nas redes sociais. Por 8 votos a 6, o conselho decidiu anexar ao caso textos com ataques que ele fez ao Supremo Tribunal Federal.

TIROTEIO

Se for para aprofundar as políticas adotadas nos últimos dois anos, teremos um encontro com o passado

De Marcio Pochmann, presidente da Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, sobre o manifesto Encontro com o Futuro, do MDB