Rodrigo Maia e Josué Alencar avaliam chances de candidatura presidencial

Linha direta O principal interlocutor do DEM com o empresário Josué Alencar (PR-MG) é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Os dois se aproximaram no ano passado, falam quase toda semana e já trataram da possibilidade de o mineiro se lançar como candidato a presidente.

Currículo Maia, ele mesmo pré-candidato, apontou recentemente para Josué o que vê como seus ativos. Filho de José Alencar, que foi vice de Lula, ele teria vínculo com a esquerda. Empresário, atrairia simpatia no mercado. Mineiro, abriria portas no segundo maior colégio eleitoral do país.

