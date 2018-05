Relatório de banco francês aponta Doria como alternativa a Alckmin no PSDB

O perigo… Relatório do banco francês BNP Paribas para investidores estrangeiros sobre as eleições presidenciais do Brasil cita o ex-prefeito João Doria como alternativa ao ex-governador Geraldo Alckmin no PSDB. O informe foi fechado no último dia 15.

… mora ao lado Uma compilação de pesquisas feita pelo banco mostra que Doria tem menos rejeição do que o correligionário, além de pontuar melhor em simulação de segundo turno contra Lula.

Fio de esperança Um ponto a favor de Alckmin, na avaliação do BNP Paribas, é o tempo de propaganda na TV. No documento, a instituição aposta que isso “deve garantir a ele um lugar no segundo turno”.

