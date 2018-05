Jantar em homenagem a Moro arrecadou mais do que festa para Doria há um ano

Menino de ouro O evento em que o juiz Sergio Moro foi homenageado na terça (15) em Nova York foi mais rentável para os cofres da Brazilian-American Chamber of Commerce do que o realizado no ano passado, que teve o então prefeito João Doria como a estrela da noite.

Menino de ouro 2 A presença de Moro, que recebeu o prêmio Pessoa do Ano ao lado do ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg, atraiu US$ 1,107 milhão em doações para a entidade, US$ 28 mil a mais do que ela conseguiu em 2017. Bancos, escritórios de advocacia e até a Petrobras pagaram por mesas no jantar.

Leia mais notícias do Painel aqui.