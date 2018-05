Deixa rolar Dirigentes do DEM que estiveram com Valdemar Costa Neto dizem ter sentido que o comandante do PR está inseguro em se aliar ao grupo que busca uma alternativa para a eleição, mas vai dar corda à proposta de o empresário Josué Alencar ser o candidato ao Planalto do bloco.

A postos Josué disse à cúpula do DEM que está disposto a assumir qualquer missão.

