Aliados de Doria cobram recursos para a campanha estadual e irritam Alckmin

À flor da pele É crescente a tensão no PSDB. Nesta semana, Geraldo Alckmin, presidente e pré-candidato do partido ao Planalto, teve uma conversa ríspida com quadros da sigla em SP que foram reivindicar um volumoso repasse de recursos do fundo eleitoral para a campanha de João Doria (PSDB) ao governo do estado. Alckmin não gostou da abordagem, fez questão de dizer que não trataria de dinheiro e, em privado, reclamou do teor do pedido, feito em meio à desconfiança que ronda sua pré-candidatura.

Plateia A reunião com o ex-governador foi pedida pelo presidente da sigla no estado, Pedro Tobias. Ele apareceu na audiência acompanhado do presidente da Assembleia, Cauê Macris (PSDB), do secretário-geral do partido, Cesar Gontijo, e do deputado estadual Marcos Vinholi (PSDB-SP).

Hora errada Ao ouvir o pleito do grupo, Alckmin disse que não estava disposto a tratar do assunto. Segundo relatos, o presidenciável se irritou por, num momento delicado de sua jornada eleitoral, ter sido abordado por aliados que não queriam sugerir soluções, mas demandar.

Então tá Procurado, Cauê Macris negou que tenha havido qualquer discussão na conversa com o ex-governador. “Em nenhum momento houve fala mais ríspida. Quem disse isso está mentindo”, afirmou.

Blogueirinho O PSDB vai colocar no ar uma série para web, a Geraldo Alckmin descomplica. A ideia é que o presidenciável tucano use um discurso simples, respondendo perguntas de eleitores sobre os mais variados temas.

Deixa rolar Dirigentes do DEM que estiveram com Valdemar Costa Neto dizem ter sentido que o comandante do PR está inseguro em se aliar ao grupo que busca uma alternativa para a eleição, mas vai dar corda à proposta de o empresário Josué Alencar ser o candidato ao Planalto do bloco.

A postos Josué disse à cúpula do DEM que está disposto a assumir qualquer missão.

Morno PSB e PT decidiram deixar para depois uma conversa sobre aliança no cenário nacional. A ordem agora é priorizar as negociações locais, para resolver palanques nos dez estados em que há chance de parceria. Minas e Pernambuco são os mais complexos.

Dei ouvidos Na reunião de governadores do Nordeste desta sexta (18), os petistas voltaram a manifestar ansiedade sobre o quadro nacional, mas disseram aos colegas que vão respeitar o desejo do ex-presidente Lula de ser candidato ao Planalto, cessando os acenos a Ciro Gomes (PDT).

Desigualdade social Nos primeiros quatro dias da vaquinha online regulada pelo TSE, João Amoêdo (Novo) e Álvaro Dias (Podemos), os únicos presidenciáveis que iniciaram o financiamento coletivo nesta semana, arrecadaram quantias bem díspares.

Grão em grão Amoêdo (dono de 1% das intenções de voto), obteve R$ 77,5 mil em 589 doações. Dias, que chega a 5% das intenções de voto, reuniu 21 patrocinadores. Total: R$ 1.970.

Tempo Depois de causar alarido com a filiação ao PP, o Benjamin Steinbruch começou uma peregrinação a gabinetes de Brasília, mas não para falar de política. Ele tenta rolar o pagamento de uma dívida de R$ 79 milhões da Transnordestina, empresa da qual é sócio.

Travado Quem acompanha as negociações diz que esse seria o terceiro adiamento e que há uma série de outras demandas tecnicamente inviáveis. Problemas no projeto já levaram o TCU a bloquear a liberação de R$ 800 milhões.

Nada consta Pessoas ligadas a Steinbruch dizem que o novo prazo, de 180 dias, é necessário para otimizar o projeto da obra e que o pedido é absolutamente corriqueiro. Ressaltam ainda que ele colocou R$ 2 bilhões do próprio caixa no empreendimento.

Visita à Folha O ministro do Turismo, Vinicius Lummertz, visitou a Folha nesta sexta-feira (18). Estava acompanhado de Darse Junior, assessor de imprensa.

TIROTEIO

O encontro com Joesley mostra um modus operandi. Temer não tem estatura moral para ser presidente

Do ex-ministro da Cultura Marcelo Calero, que deixou o governo após denunciar tentativa de lobby de Geddel Vieira Lima em sua pasta