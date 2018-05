Temer escala aliado fiel para ajudar Meirelles a ganhar apoio no MDB

Vai que é tua Michel Temer já deu todas as indicações a Henrique Meirelles (MDB) de que vai trabalhar pela candidatura dele ao Planalto. Em conversa na quarta (16), pediu que seu ex-ministro da Fazenda se dedique a reuniões com integrantes do partido, ciscando primeiro para dentro.

Preposto O presidente escalou um de seus escudeiros mais fiéis para auxiliar Meirelles na árdua tarefa de entender o MDB, sigla marcada por divisões internas. João Henrique de Almeida, que foi secretário-geral do partido sob a batuta de Temer, já fez diversas reuniões com o pré-candidato.

Cabo de guerra Pressionado por deputados e senadores a passar logo e oficialmente o bastão de candidato a Meirelles, o presidente consultou Moreira Franco (Minas e Energia) e Eliseu Padilha (Casa Civil) sobre o assunto. O primeiro o aconselhou a aguardar.

