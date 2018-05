No muro, PR cogita desde aliança com o PT até acerto com Jair Bolsonaro

Para toda obra Dirigentes do PR dizem que a sigla não descarta compor com Geraldo Alckmin (PSDB) na disputa presidencial, indicando o empresário Josué Alencar (MG) para vice do tucano. O grupo que busca uma alternativa a Alckmin para a eleição, porém, chegou a sondar o mineiro para a cabeça de chapa.

Quem dá mais Além do “novo centrão” e do PSDB, o PR também conversa com o PT. Há ainda a opção de um quarto caminho: chegou a 14 o número de parlamentares que quer se aliar a Jair Bolsonaro (PSL).