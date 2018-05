Calmo na véspera da ordem de prisão, Dirceu até brincou com desfecho do caso

Favas contadas O ex-ministro José Dirceu demonstrou calma ao conversar com aliados após a rejeição ao último recurso que o mantinha fora da prisão. Bem-humorado, chegou a dizer que não entendia o interesse da imprensa sobre um caso cujo desfecho estava assegurado.

Vida prática A única preocupação do petista era com o local do cumprimento da pena. Ele prefere ficar preso no DF, perto de sua família.

