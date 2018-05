Desempenho de Alckmin é melhor em pesquisa com Doria como vice, dizem aliados

Atentai Aliados de Geraldo Alckmin receberam o resultado de pesquisas que sondaram o potencial de uma chapa 100% tucana, encabeçada pelo ex-governador e com João Doria (PSDB-SP) na vaga de vice.

Quero ver para crer Pessoas que acessaram o levantamento dizem que a união com o ex-prefeito de SP fez Alckmin saltar de um para dois dígitos na sondagem. O alarde do resultado levou integrantes do tucanato a encomendarem enquete semelhante.

Leia mais notícias do Painel aqui.