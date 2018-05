Maia refaz pontes com PSDB; sigla vê sinal de campanha por presidência da Câmara

Para bom entendedor… Em almoço com a bancada do PSDB, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), tentou recolocar sua relação com a sigla em um patamar positivo. Fez o gesto depois de tecer críticas à aliança de sua legenda com o tucanato.

… meia palavra basta Maia teve sucesso na missão. Deputados saíram do encontro com a impressão de que ele já começou a trabalhar para se manter à frente da Câmara em 2019. Hoje, ele é pré-candidato à Presidência.

Sem espaço vazio Aliados de Jair Bolsonaro (PSL) estão organizando um encontro do presidenciável com deputados no dia 23. O anfitrião será Onyx Lorenzoni, do DEM.

Estica e puxa Dirigentes de partidos que tentam abrir caminho a uma alternativa na eleição presidencial narram a dificuldade de chegar a um consenso. PRB e PR resistem muito a aceitar o nome de Ciro Gomes (PDT).

Estica e puxa 2 No grupo, Álvaro Dias (Podemos) é visto como individualista e Geraldo Alckmin (PSDB) é alvo de dúvidas sobre sua viabilidade.

De dentro para fora Irritada com insinuações de que Alckmin deveria ser substituído na corrida eleitoral, a cúpula do PSDB avisa que não há possibilidade de isso ocorrer. O problema é que quadros do próprio partido têm feito ponderações nesse sentido.

