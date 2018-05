DEM diz que tenta atrair PR para afastar a sigla da candidatura de Bolsonaro

Ímã A articulação do DEM para atrair o PR passa pelo temor de que a sigla feche com Jair Bolsonaro (PSL). Nesse cenário, dizem dirigentes democratas, seriam maiores as chances de o deputado chegar ao segundo turno.

Compasso de espera Como mostrou o Painel no sábado, PP, DEM, PRB e Solidariedade se aliaram e tentam atrair PTB e PR para uma articulação que visa tirar desse novo bloco uma candidatura à Presidência. O PTB já avisou que não quer participar do acordo.

