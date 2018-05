Promotor lança abaixo-assinado contra foro; deputado ouvir ministros do STF

Em boa hora O promotor Roberto Livianu, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, lança nesta terça (15) abaixo-assinado pela aprovação na Câmara do projeto que acaba com o foro especial para todas as autoridades.

Tão só A iniciativa deve agradar o Congresso, único atingido até agora pela decisão do STF que limitou a prerrogativa.

Portas abertas O relator na Câmara da proposta que amplia a restrição ao foro, deputado Efraim Filho (DEM-PB), quer levar os ministros Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, do STF, para um debate na Casa.

