Pressionado a rever anistia, Supremo prevê vespeiro e reage com cautela

Campo minado A mobilização que sucedeu a revelação de documento feito pela CIA sobre execuções sumárias durante a ditadura é vista com cautela no Supremo. Duas ações que tramitam na corte poderiam abrir espaço à rediscussão da anistia.

Campo minado 2 Num cenário de indisposição com o Congresso e Poder Executivo fragilizado, uma briga com os militares seria um vespeiro, admitem ministros do STF.

