Família de Paulo Preto fica alarmada e diz que não suportará outra prisão

Entre quatro paredes O novo pedido de prisão feito nesta segunda (14) pelo Ministério Público Federal contra Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, alarmou a família do engenheiro. Ele deixou a penitenciária de Tremembé (SP) na última sexta (11). O ex-diretor da Dersa ouviu parentes dizerem que “não têm estrutura” para suportar outro encarceramento. O fato de a filha dele também ser ré no caso que o levou para trás das grades agrava o drama domiciliar. O PSDB, partido ao qual é ligado, não descarta delação.

Tiro de aviso A mais recente investida do MPF foi noticiada por Mônica Bergamo, colunista da Folha. A Procuradoria decidiu agir depois que Vieira não compareceu a audiência do processo que corre em SP, no qual é acusado de desvios em obras do Rodoanel.

Vi e ouvi A procuradora Adriana Scordamaglia comunicou ainda no tribunal, durante a sessão desta segunda, o novo pedido de prisão. A filha de Paulo Vieira de Souza estava no local e testemunhou a fala.

A pena… O caso que levou o engenheiro para a cadeira não é o de maior potencial ofensivo ao tucanato. A investigação que corre no estado acusa o suposto operador do PSDB de desviar R$ 7,7 milhões.

… e a galinha No Supremo, há um outro inquérito que investiga a origem de R$ 123 milhões encontrados em contas de Paulo Preto na Suíça. A apuração está vinculada a ação sobre José Serra (PSDB-SP).

Livre e leve Silvonei José de Jesus Souza, o homem que clonou o celular da primeira-dama Marcela Temer, deixou o presídio de Tremembé.

Deixe-o A Justiça de São Paulo acatou em abril pedido de condicional da defesa do hacker. A juíza afirmou em sua decisão que a conduta carcerária de Silvonei foi classificada como ótima e que, preso desde 2016, ele já havia cumprido mais de um terço da pena.

Em boa hora O promotor Roberto Livianu, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, lança nesta terça (15) abaixo-assinado pela aprovação na Câmara do projeto que acaba com o foro especial para todas as autoridades.

Tão só A iniciativa deve agradar o Congresso, único atingido até agora pela decisão do STF que limitou a prerrogativa.

Portas abertas O relator na Câmara da proposta que amplia a restrição ao foro, deputado Efraim Filho (DEM-PB), quer levar os ministros Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, do STF, para um debate na Casa.

Campo minado A mobilização que sucedeu a revelação de documento feito pela CIA sobre execuções sumárias durante a ditadura é vista com cautela no Supremo. Duas ações que tramitam na corte poderiam abrir espaço à rediscussão da anistia.

Campo minado 2 Num cenário de indisposição com o Congresso e Poder Executivo fragilizado, uma briga com os militares seria um vespeiro, admitem ministros do STF.

Caixa aberto Marina Silva (Rede) escolheu a plataforma “O Bando” para tocar a arrecadação de recursos de sua campanha na internet.

Peso pesado Fernando Henrique Cardoso assinou o manifesto de Marcus Pestana (PSDB) e Cristovam Buarque (PPS) pela união do centro.

Engate a primeira Integrantes dos partidos que articulam o novo centrão, bloco que une DEM, PP, PRB e SD, dizem que a imobilidade de Geraldo Alckmin (PSDB) nas pesquisas só amplia a resistência a um acordo em torno dele.

Vai tu mesmo Ainda assim, se esse grupo não conseguir produzir candidato próprio, o apoio ao tucano ainda é o mais provável, admitem.

Visita à Folha Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda e pré-candidato à Presidência pelo MDB, visitou a Folha nesta segunda-feira (14). Estava acompanhado de Felipe Patury e Mauro Zanatta, assessores de imprensa.

TIROTEIO

A vaquinha é uma forma de acabar com o rabo preso. Quem paga a banda escolhe a música. Melhor o eleitor do que a empreiteira

De Guilherme Boulos, pré-candidato ao Planalto pelo PSOL, sobre as campanhas poderem arrecadar recursos de pessoas físicas na internet