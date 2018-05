Roberto Jefferson diz que pacto do PTB com Alckmin é irrevogável

Presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson diz que a aliança de seu partido com o tucano Geraldo Alckmin na eleição presidencial é assunto definido e que a sigla não está aberta a discutir qualquer outro caminho na disputa ao Planalto. “O acordo com Alckmin é irrevogável”, afirma.

Jefferson conta que ainda que não foi procurado pelos dirigentes do DEM. “Tenho o maior respeito pelo ACM Neto, mas nem adianta me procurar. O melhor candidato é o Alckmin”, diz.

Como mostrou o Painel no sábado (12), dirigentes do DEM, do PRB, do PP e do Solidariedade decidiram procurar o PTB e o PR para propor que se somassem ao bloco que tenta articular uma candidatura alternativa. A decisão foi tomada após reunião na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Presidente do DEM, ACM Neto ficou com a missão de falar com o chefe do PTB, Roberto Jefferson, para saber se seu acordo com Geraldo Alckmin (PSDB) era irreversível. Maia deve procurar Valdemar Costa Neto (PR).

De acordo com Jefferson, essas siglas deveriam, desde já, se unir em torno de Alckmin, porque a tendência é que o cenário “se afunile” em direção ao tucano.

