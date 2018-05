Vou ter chances de vencer quando mostrar minha trajetória, diz Meirelles

Taxa de longo prazo Henrique Meirelles vai tentar convencer o MDB que tem chances na disputa presidencial mesmo em baixa nas pesquisas pré-campanha. Ele diz que levantamentos qualitativos atestam sua viabilidade e apresenta o currículo avesso a aventuras como prova de que não daria um salto no escuro.

A garantia sou eu O ex-titular da Fazenda diz que seu potencial de crescimento ficará explícito com o início da propaganda eleitoral. “Comecei a olhar esses dados antes de sair do ministério. Eles deixam claro que terei chance de ganhar a eleição a partir do momento em que mostrar a minha história”, afirma.

Sonho que se sonha só Apesar do esforço de Meirelles, nem a sigla de Michel Temer nem os partidos da base aliada compartilham, hoje, dessa avaliação.

Leia mais notícias do Painel aqui.