Toffoli sinaliza que não pauta prisão em segunda instância, aposta do PT para Lula

Portas fechadas Após consecutivas derrotas no STF, o PT concentra as esperanças de tirar Lula da cadeia na retomada do debate sobre a prisão após condenação em segunda instância. Mas os sinais emitidos pelo próximo presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, devem desanimar a sigla. Interlocutores do magistrado dizem que ele não está disposto a trazer o assunto à tona assim que assumir o comando do tribunal, em setembro —e muito menos antes da conclusão da disputa eleitoral.

Última que morre As fichas do PT estão depositadas na ação apresentada pelo PC do B ao STF logo após a prisão de Lula, em abril. Os advogados que acompanham a iniciativa ainda acreditam que o ministro Marco Aurélio Mello pode levar o tema à mesa. Dentro do tribunal, colegas do magistrado duvidam.

Companheiro virtual A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, entregou a Lula parecer que aponta os passos para registrá-lo, mesmo preso, na corrida eleitoral. O PT discute esta semana detalhes dos atos de lançamento da candidatura. Há até a proposta de projetar um holograma do petista.

Morrer tentando Ala do Senado voltou a trabalhar para convencer o presidente da Casa, Eunício Oliveira (MDB-CE), a pautar a versão aprovada pela Câmara do projeto conhecido como “10 medidas contra a corrupção“. O texto, inicialmente apresentado pelo MPF, foi profundamente modificado pelos deputados.

Timing A versão da Câmara incluiu iniciativas de combate ao abuso de autoridade. O projeto estabelece que magistrados não podem falar fora dos autos e prevê punições para atuação político-partidária. Como há receio da repercussão, um caminho seria votar a proposta após a eleição.

Pretérito imperfeito Antes de entregar o parecer sobre o projeto que revisa a Lei da Anistia à CCJ da Câmara, a deputada Maria do Rosário (PT-RS) vai convocar audiência pública para discutir o documento secreto produzido pela CIA em 1974. Só agora o conteúdo do texto foi revelado.

Taxa de longo prazo Henrique Meirelles vai tentar convencer o MDB que tem chances na disputa presidencial mesmo em baixa nas pesquisas pré-campanha. Ele diz que levantamentos qualitativos atestam sua viabilidade e apresenta o currículo avesso a aventuras como prova de que não daria um salto no escuro.

A garantia sou eu O ex-titular da Fazenda diz que seu potencial de crescimento ficará explícito com o início da propaganda eleitoral. “Comecei a olhar esses dados antes de sair do ministério. Eles deixam claro que terei chance de ganhar a eleição a partir do momento em que mostrar a minha história”, afirma.

Sonho que se sonha só Apesar do esforço de Meirelles, nem a sigla de Michel Temer nem os partidos da base aliada compartilham, hoje, dessa avaliação.

Me basto Aliados de Jair Bolsonaro (PSL) afirmam que o parlamentar continua com a tese de que não precisa fazer alianças com outras siglas. O presidenciável justifica sua posição dizendo que chegou a 20% das intenções de voto só com o apoio das redes sociais.

Útil ao agradável O presidente do Sebrae, Guilherme Afif (PSD), aproveitou ato em Florianópolis para conversar com a cúpula do seu partido no estado. Ele, que tenta entrar na disputa pelo Planalto, quis saber se os colegas são entusiastas de uma aliança em torno de Geraldo Alckmin (PSDB). Saiu feliz da conversa.

Sinal verde Afif contou ter sido incentivado a insistir em sua candidatura.

TIROTEIO

A CIA mostra que os crimes ocorreram dentro dos gabinetes do Planalto. Os porões da ditadura, na verdade, são palácios

De Ivo Herzog, filho de Vladimir Herzog, sobre os documentos que indicam que Ernesto Geisel avalizou execuções sumárias na ditadura

CONTRAPONTO

Não está fácil para ninguém

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (MDB-RR), causou espanto em um interlocutor que entrou em seu gabinete na semana passada e, ao ingressar na sala privativa do parlamentar, o encontrou preenchendo um jogo da Mega-Sena.

— O que é isso, senador?

O emedebista apenas sorriu mostrando o bilhete.

— Joga no 18 aí! — sugeriu o visitante.

Ele incluiu o número na fezinha, mas não teve sorte. O prêmio acumulou na quinta (10) e subiu para R$ 50 milhões.