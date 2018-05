Sem jatinho: Covas rompe com estilo Doria e viaja a NY na classe econômica

Para quem pode O novo prefeito de SP, Bruno Covas (PSDB), realmente se distanciou do estilo do antecessor. Ele vai viajar a trabalho para Nova York de classe econômica. João Doria (PSDB) ia com o próprio jatinho.

Para quem pode 2 No começo de seu governo, Doria fez uma série de viagens internacionais a trabalho em sua aeronave particular. Em abril do ano passado, usou o Legacy 650 para visitar o papa Francisco em Roma. De lá, seguiu para Lisboa, onde participou de um seminário.

