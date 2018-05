MPF está perto de finalizar procedimento que investiga Marcello Miller

Perto do fim A investigação que corre no MPF sobre Marcello Miller terá um desfecho em breve. No mês passado, o ministro Edson Fachin compartilhou provas sobre a atuação do ex-procurador que largou a carreira para advogar com procuradores que tocam a apuração no Núcleo de Combate à Corrupção da Procuradoria da República no DF.

Quero saber Miller, questionado por atuar para a JBS, foi alvo no ano passado de quebra de sigilo e busca e apreensão. Em dezembro, os investigadores pediram acesso aos elementos colhidos por ordem do STF.

