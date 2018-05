Bloco partidário que busca alternativa para o Planalto tenta atrair PTB e PR

Coração de mãe Reunidos na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na quarta (9), dirigentes do DEM, do PRB, do PP e do Solidariedade decidiram procurar mais duas siglas para o bloco que tenta articular candidatura alternativa: PTB e PR.

Divisão de tarefas Presidente do DEM, ACM Neto tem a missão de falar com o chefe do PTB, Roberto Jefferson, para saber se seu acordo com Geraldo Alckmin (PSDB) é irreversível. Maia ficou de falar com Valdemar Costa Neto (PR). Se os dois toparem, o grupo deve jantar na casa do presidente da Câmara na terça (15).

Afasta de mim A possibilidade de esse bloco apoiar Ciro Gomes (PDT) ao Planalto foi debatida na quarta. Marcos Pereira, do PRB, insinuou que, se esse for o caminho do grupo, o partido dele não topa.

