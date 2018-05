Prazo para Carlos Fernando apresentar argumentos ao CNMP acaba nesta sexta

Última palavra Encerra-se nesta sexta (11) o prazo que o procurador Carlos Fernando do Santos Lima, da Lava Jato de Curitiba, tem para apresentar seus argumentos ao Conselho Nacional do Ministério Público. O colegiado analisa representação contra ele.

Sacola cheia Carlos Fernando se tornou alvo do CNMP após falar de Michel Temer e Lula nas redes sociais. Enquanto o processo corria, publicou artigo na Folha com críticas a ministros do STF e também postou sobre eles na internet. O relator do caso, Luiz Fernando Bandeira, anexou os textos ao caso.

