Meirelles reforça comunicação e busca milagre de chegar a 7%; veja novo vídeo

Trancos e barrancos Meirelles, o plano B de Temer, foi aconselhado por emedebistas a tocar sua pré-campanha como se fosse o titular. Reforçou o time de comunicação, abriu um QG em São Paulo e deve iniciar na próxima semana nova ofensiva nas redes sociais.

Veja o novo vídeo de Meirelles para as redes sociais

Só Jesus na causa Segundo os pesquiseiros dele, há espaço para dialogar com 17% do eleitorado. Hoje com 1% de intenção de voto, o ex-chefe da Fazenda tem como meta bater 7% até julho –o que seria, admitem auxiliares, um milagre.

