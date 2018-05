Vai tu mesmo O MDB acredita que o PT não tem opção: vai arrastar a candidatura de Lula ao limite e substituí-lo em setembro. A aposta da sigla é no nome de Jaques Wagner (BA).

Água no feijão O PT vai lançar a candidatura de Lula no fim deste mês. José Sérgio Gabrielli e Ricardo Berzoini serão integrados ao grupo que faz o programa de governo do petista.

