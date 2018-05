Lewandowski bate recorde e tira 30 processos de parlamentares do STF

Aos montes O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, determinou na noite desta quinta (10) que um total de 30 inquéritos e ações penais de parlamentares baixassem a instâncias inferiores. Entre os afetados estão o senador Valdir Raupp (MDB-RO) e a deputada Shéridan (PSDB-RR).

Medalha Procedimentos vinculados à Operação Zelotes integram o grupo de ações que o ministro tirou do STF. O número de processos fez de Lewandowski o recordista entre os magistrados do Supremo que redistribuíram suas causas após a restrição do foro.

