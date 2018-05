Ritmo de doações a vaquinha que paga atos pró-Lula cai, mas quantia chega a R$ 600 mil

Conta-gotas O ritmo das doações à vaquinha virtual que sustenta o acampamento pró-Lula em Curitiba caiu, mas o PT contabiliza mais de R$ 600 mil em doações. A meta era bater R$ 1 milhão.

Conta-gotas 2 Logo depois da prisão do ex-presidente, o PT decidiu lançar uma vaquinha virtual para ajudar a cobrir os custos do acampamento montado para abrigar apoiadores do petista em Curitiba.

