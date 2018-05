Alckmin vai a Maia, mas DEM se reúne com siglas que buscam opção ao PSDB

Sou de ninguém Na tentativa de acalmar os ânimos do DEM, Geraldo Alckmin (PSDB-SP) visitou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na manhã desta quarta (9). Foi a primeira conversa entre os dois pré-candidatos ao Planalto desde o breve flerte do paulista com o MDB de Michel Temer –o aceno irritou o democrata. Horas depois do papo, num sinal de que não fará reserva de mercado, Maia se reuniu com dirigentes do PRB, do PP e do SD que articulam bloco alternativo ao do tucano na eleição.

Pela memória Na residência de Maia, Alckmin ressaltou a afinidade histórica das duas siglas, que foi parceira do PSDB nas últimas eleições. O assunto parou por aí.

Meu tempo Presidente do DEM, ACM Neto (BA) estabeleceu como limite para definição do cenário nacional o dia 15 de junho. Até lá, o partido manterá a candidatura de Maia.

Dois Voando Alckmin voltou a ser cobrado sobre a montagem de um palanque único em São Paulo, estado que governou por mais de uma década. Na reunião do PSDB desta quarta, dirigentes estaduais da sigla disseram que se ele não organizar o próprio terreno, as coisas vão continuar mal aparadas pelo país.

Para lá e para cá O presidenciável tucano tem dois apoiadores no estado: João Doria (PSDB) e Márcio França (PSB). Há sugestões para todos os gostos. Alguns pregam a adoção de uma chapa pura, com Doria na vice, abrindo terreno a França. Outros querem que Alckmin convença o pessebista a desistir da eleição.

Conta não fecha A equação é complexa. Márcio França é hoje um dos principais entraves a uma aliança nacional entre o PSB e o PDT de Ciro Gomes, rival de Alckmin. Se um acerto entre as duas siglas saísse, poderia abrir caminho para outras, como PP, PR e SD, seguirem o mesmo rumo.

Voz do povo? Valdemar Costa Neto tem repetido a interlocutores que, sem Lula no páreo, seu PR está dividido. Dez dos 40 deputados, diz, pedem que ele apoie Jair Bolsonaro (PSL).

Sou o que sou Vídeo de Flávio Rocha, presidenciável do PRB, puxando uma carreata em Natal do teto solar de uma BMW X5 viralizou na Câmara. O modelo 2017 do carro chegou ao Brasil por cerca de R$ 600 mil.

Conta-gotas O ritmo das doações à vaquinha virtual que sustenta o acampamento pró-Lula em Curitiba caiu, mas o PT contabiliza mais de R$ 600 mil em doações. A meta era bater R$ 1 milhão.

Conta-gotas 2 Logo depois da prisão do ex-presidente, o PT decidiu lançar uma vaquinha virtual para ajudar a cobrir os custos do acampamento montado para abrigar apoiadores do petista em Curitiba.

Apelo A defesa de um dos alvos da Câmbio, Desligo, o doleiro Marco Antônio Cursini, entrará com um habeas corpus para tentar tirá-lo da prisão. A peça deve ser apresentada nesta quinta (10) à Justiça Federal do Rio de Janeiro.

Nada com isso Uma antiga delação de Cursini originou a operação Castelo de Areia, que foi anulada pela Justiça. Desta vez, seus advogados dizem que ele não cogita fazer colaboração premiada.

Multitarefas Benjamin Steinbruch, da CSN, é visto no PP, partido ao qual se filiou, como peça que se encaixa em vários jogos. Como tem boa relação com Ciro Gomes, poderia vestir o figurino de vice, mas também de candidato a deputado ou suplente de senador.

Multitarefas 2 Após a divulgação de sua filiação, Steinbruch fez contatos com diversos políticos, entre eles Rodrigo Maia (DEM-RJ), que está alinhado com o cacique do PP, Ciro Nogueira (PI).

TIROTEIO

Se a tese era a de que a gente deveria equalizar as relações, vamos manter juízes e promotores príncipes da República?

Do ministro Gilmar Mendes, do STF, que defende estender a restrição do foro especial aos três Poderes, como propôs o colega Dias Toffoli