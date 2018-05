Desistência de Barbosa alivia pressão para antecipar desfecho das conversas do centro

Como dantes A desistência de Joaquim Barbosa (PSB) de ingressar na corrida presidencial tira a pressão para o desfecho antecipado das conversas pela união do centro em torno de um candidato, reconhecem caciques de diversos partidos. Com a saída do pessebista, as negociações devem se arrastar até julho.

Soou como música Apesar da avaliação de que Geraldo Alckmin (PSDB) foi o pré-candidato ao Planalto que mais ganhou com a retirada de Barbosa, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), fez questão de exibir bom humor. “Tudo caminhando”, disse ao ser indagado sobre o cenário. “Caminhando e cantando…”

