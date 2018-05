Após Toffoli rejeitar pedido para libertar Lula, defesa estuda novo recurso

Tente outra vez Com a decisão do ministro Dias Toffoli de rejeitar a reclamação que pedia a libertação de Lula à Segunda Turma do STF, a defesa do petista ainda aguarda os próximos três votos, mas já estuda novo recurso. Como mais um revés cristalizaria a derrota, os advogados examinam ingressar com embargos de declaração na corte.

Tente outra vez 2 Além de Toffoli e do relator Edson Fachin, que em todas as ocasiões votou contra o petista, os ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski também devem se manifestar sobre o caso.

