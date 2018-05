Alexandre de Moraes tira casos de Aécio e outros sete parlamentares do STF

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, baixou à primeira instância seis inquéritos e uma ação penal contra parlamentares, entre eles o senador Aécio Neves (PSDB-MG). Ele assinou as decisões nesta terça-feira (8), informa Daniela Lima.

O caso do tucano foi remetido à Justiça Estadual, em Belo Horizonte. Moraes comandava inquérito que, baseado nas delações da Odebrecht, apurava se o senador mineiro participou da montagem de um suposto cartel que fraudou licitações para construir a Cidade Administrativa do governo mineiro, uma das obras mais vistosas da gestão do tucano no estado.

O ministro também determinou a remessa de casos ligados aos deputados Roberto Rodrigues Goes, César Hallum, Carlos Henrique Amorim, Luís Nishimori, Lamarck Gomes, Valdir Rossoni e Ricardo Cavalcanti.

