Por alianças estaduais, ala do PT diz que Ciro não deve ser tratado como inimigo

Coro dos desafinados Dirigentes do PT começam a manifestar preocupação com o tom de integrantes do partido que, para interditar debate sobre um plano B na eleição presidencial, constrangem Ciro Gomes (PDT). A cúpula da sigla vetou projeção de cenário que não se restrinja a Lula, mas uma ala entende que o pedetista não deve ser tratado como desafeto nem exposto de maneira desnecessária, inclusive para não prejudicar alianças nos estados ou em um segundo turno da disputa pelo Planalto.

Haja saliva A posição do PT em relação a Ciro Gomes mobilizou debates na última semana. A diretriz da sigla é dar o assunto como encerrado.

Pingos nos is “Não se cogita outro candidato. Nossa prioridade é libertar o Lula e finalizar o plano de governo. Agora, Ciro não é inimigo e não deve ser tratado como tal”, diz Emidio de Souza, tesoureiro do PT.

Então tá Henrique Meirelles (MDB) falou por telefone com Michel Temer logo após a aproximação entre o presidente e o tucano Geraldo Alckmin ser publicada pela Folha no sábado (5). Ao ex-ministro e pré-candidato, Temer relativizou o contato e disse que era importante manter pontes para o segundo turno.

Crédito na praça Dirigentes do centrão que estão na base do governo foram avisados pela cúpula do MDB que, internamente, Meirelles deixou claro que se for candidato vai pagar toda a campanha presidencial do próprio bolso.

Fiz o dever de casa Em giro pelo Nordeste, Alckmin jantou no sábado (5) na casa do senador Ciro Nogueira (PI), presidente do PP. Chegou ao encontro desfiando uma lista de dados sobre o estado.

Cerca-Lourenço Segundo aliados de ambos, a conversa teria ficado no campo das insinuações. Ciro tentou saber quem Alckmin preferia ver eleito como sucessor no governo de SP: Márcio França (PSB) ou João Doria (PSDB)? O tucano não entregou o jogo.

O que tem para hoje Disputado por França e Doria, o PP ainda não definiu quem apoiará na eleição paulista. No papo com Alckmin, Ciro também fez mistério sobre o rumo de sua sigla na corrida nacional. Disse que, neste momento, tem um “pré-compromisso” com Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Tenha dó A tentativa do presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, de aumentar o próprio salário para R$ 77 mil em meio ao debate sobre a privatização da estatal irritou o presidente da Câmara. “Essa proposta de reajuste é imoral”, criticou Rodrigo Maia.

Grita geral Para Maia, “se há crise no sistema, não faz qualquer sentido aumentar salário”. “Assim eles perdem as condições de propor a privatização. O silêncio do Ministério de Minas e Energia é grave”, concluiu. A pasta é comandada por Moreira Franco (MDB).

Com a pulga… A nova denúncia apresentada pela PGR contra Lula, Gleisi Hoffmann, Paulo Bernardo e Antonio Palocci intrigou auxiliares de ministros do Supremo. A queixa foi formalizada dias após a revelação de que Palocci, único ex-petista do grupo, havia firmado delação na qual não cita agentes com foro especial.

… atrás da orelha Para os assessores do tribunal, a narrativa da PGR pode lançar dúvidas sobre o conteúdo do acordo de Palocci e alimentar especulações sobre a omissão deliberada de fatos para não envolver políticos com foro, mantendo a homologação longe do Supremo.

Cordão sanitário Gleisi é senadora. A peça formulada pela Procuradoria-Geral da República vincula um suposto acerto entre Lula, Palocci e Paulo Bernardo com a Odebrecht ao repasse de caixa dois para a petista.

Dança das cadeiras Há expectativa no Planalto de que o chefe de gabinete da Secretaria de Governo, Carlos Henrique Sobral, assuma a Secretaria-Geral da Presidência. A nomeação pode sair esta semana. Antes, ele chegou a ser cotado para chefiar o Ministério do Turismo.

TIROTEIO

Foi um golpe mortal. Na Bíblia, Caim matou Abel. Na operação Lava Jato, foi Abel quem liquidou Michel Temer

Do deputado Silvio Costa (Avante-PE), sobre Abel de Queiroz ter dito à PF que entregou dinheiro no escritório de um amigo do presidente