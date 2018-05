Pedido de aumento do presidente da Eletrobras é imoral, diz Maia

Tenha dó A tentativa do presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, de aumentar o próprio salário para R$ 77 mil em meio ao debate sobre a privatização da estatal irritou o presidente da Câmara. “Essa proposta de reajuste é imoral”, criticou Rodrigo Maia.

Grita geral Para Maia, “se há crise no sistema, não faz qualquer sentido aumentar salário”. “Assim eles perdem as condições de propor a privatização. O silêncio do Ministério de Minas e Energia é grave”, concluiu. A pasta é comandada por Moreira Franco (MDB).

