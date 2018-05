Em jantar com o PP, Alckmin despista sobre predileção entre França e Doria

Fiz o dever de casa Em giro pelo Nordeste, Alckmin jantou no sábado (5) na casa do senador Ciro Nogueira (PI), presidente do PP. Chegou ao encontro desfiando uma lista de dados sobre o estado.

Cerca-Lourenço Segundo aliados de ambos, a conversa teria ficado no campo das insinuações. Ciro tentou saber quem Alckmin preferia ver eleito como sucessor no governo de SP: Márcio França (PSB) ou João Doria (PSDB)? O tucano não entregou o jogo.

O que tem para hoje Disputado por França e Doria, o PP ainda não definiu quem apoiará na eleição paulista. No papo com Alckmin, Ciro também fez mistério sobre o rumo de sua sigla na corrida nacional. Disse que, neste momento, tem um “pré-compromisso” com Rodrigo Maia (DEM-RJ).

