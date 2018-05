A Meirelles, Temer diz que conversa com Alckmin mira apoio no segundo turno

Então tá Henrique Meirelles (MDB) falou por telefone com Michel Temer logo após a aproximação entre o presidente e o tucano Geraldo Alckmin ser publicada pela Folha no sábado (5). Ao ex-ministro e pré-candidato, Temer relativizou o contato e disse que era importante manter pontes para o segundo turno.

Crédito na praça Dirigentes do centrão que estão na base do governo foram avisados pela cúpula do MDB que, internamente, Meirelles deixou claro que se for candidato vai pagar toda a campanha presidencial do próprio bolso.

Leia mais notas do Painel aqui.