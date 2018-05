Presidente da Assembleia baiana faz festa dentro do órgão e publica no DO

Brasil real Pré-candidato ao Senado, o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Angelo Coronel (PSD), recebeu 500 pessoas para uma celebração de seu aniversário dentro do órgão na última quinta-feira (3).

Rir ou chorar Na sexta (4), um texto sobre a comemoração estampava uma página inteira do Diário Oficial do Legislativo do estado. Título: “Emoção e alegria marcam aniversário do presidente”. Foto: o deputado, em frente ao seu bolo de três andares, debaixo de uma chuva de papel picado.

Mui amigos O presidente da Assembleia disse ter sido surpreendido com a “animada recepção” organizada para ele.

